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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:52 ص

وكالة حماية البيانات في إسبانيا تفرض غرامة على الدوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2663773

قالت وكالة حماية البيانات الوطنية أمس الثلاثاء إنها غرمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم 250 ألف يورو (283 ألف دولار) بسبب عدم إبلاغ مستخدمي تطبيقه الرسمي بطريقة ملائمة بأن البرنامج يستطيع تفعيل مكبرات الصوت بالهواتف المحمولة ومراقبة موقع المستخدم.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني في بيان أنها ملتزمة دائما بلوائح حماية البيانات ونفت انتهاك القانون.

وقالت "رابطة الدوري الإسباني لا تتفق مع هذا القرار، وترفض العقوبة الظالمة التي لا أساس لها وترى أن وكالة حماية البيانات لم تتخذ الخطوات الضرورية لفهم كيفية عمل التكنولوجيا".

وأضافت "وبالتالي فإنها ستطعن على القرار في المحكمة لتوضيح أن تصرفاتها كانت دائما على قدر المسؤولية وتتماشى مع القانون".
وتم تنزيل التطبيق أكثر من عشرة ملايين مرة.

وتقول رابطة الدوري الإسباني إن التكنولوجيا تساعد في معركته الطويلة ضد القرصنة غير القانونية، التي تكلفه حوالي 400 مليون يورو سنويا في صورة حقوق تجارية ومرئية مفقودة.

لكنها أكدت أن التكنولوجيا لا تتيح لها سماع أصوات المستخدمين ومحادثاتهم.

كما أكدت رابطة الدوري الإسباني أن المستخدمين يجب أن يوافقوا مرتين على تفعيل وظيفة مكبر الصوت في التطبيق.

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