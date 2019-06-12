الهيئة تشريعية الصينية تطلق نشاطا إعلاميا لحماية نهر اليانجتسي

بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الاربعاء نشاطا إعلاميا يتعلق بإجراءات حماية نهر اليانغتسي.



وقال يانج تشن وو، الأمين العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن نشاط هذا العام سيركز على تشريع اللجنة الدائمة للمجلس وإشرافها في مجالات منع تلوث المياه وحماية نهر اليانغتسي.



وأوضح أن الصحفيين سيزورون مناطق على مستوى المقاطعة على طول النهر لتقديم تقارير عن الإجراءات والإنجازات والصعوبات الخاصة بحماية النهر، مضيفا أن المشرّعين الوطنيين الذين قدموا أفكارا ومقترحات ذات صلة سيدعون أيضا للمشاركة.



وأكدت شن يويه يويه، نائبة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أهمية رفع الوعي الاجتماعي بحماية البيئة في اجتماع بدء فعاليات النشاط.



وبدأت أولى هذه الأنشطة في 1993. وعلى مر السنين، قدمت الأنشطة إسهامات مهمة في الحماية البيئية والإيكولوجية في الصين.