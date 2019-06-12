اليوم.. انطلاق أسبوع أفريقيا 2019

يستضيف سفراء الدول الأفريقية في كوريا الجنوبية فعالية " أسبوع أفريقيا 2019 " خلال الفترة من 12 الى 15 من الشهر الجاري.



وتعقد الفعالية السنوية هذا العام بمشاركة "الجزائر - أنغولا - كوت ديفوار - إثيوبيا - مصر - الجابون - غانا - كينيا - ليبيا - المغرب - نيجيريا - رواندا - السنغال - سيراليون - جنوب إفريقيا - السودان - تنزانيا - تونس وزامبيا".



وستبدأ الفعالية بحفل استقبال رسمي يعقد في فندق لوتيه وسط سيئول اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلي البعثات الدبلوماسية ورجال الاعمال والجمعيات الإفريقية وبعض المسئولين الكوريين على رأسهم وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا.



وسيبدأ في نفس اليوم وحتى اليوم الـ14، " ليلة الفيلم الإفريقي، حيث سيعرض فيلمان يوميا في سينما سيئول، بشراكة مع صندوق كوريا- أفريقيا.



وفي اليوم الـ13 من يونيو، ستعقد ندوة تحت عنوان "اندماج أفريقيا للثورة الصناعية الرابعة" باستضافة مناصفة من هيئة الصناعة الكورية وصندوق كوريا -أفريقيا، ستشارك فيها الشركات الكورية وشريكاتها الإفريقية لمناقشة التحديات والفرص للشركات الكورية في السوق الإفريقي.



وفي اليوم الـ 15، ستعقد فعالية ثقافية تحت عنوان "أرض كولابو أفريقيا" بتنظيم مشترك مع صندوق كوريا -أفريقيا في بلازا تشونغكيه التي سيعرض فيها سفراء أفريقيا أعمالا فنية وسياحية بالإضافة إلى الأطعمة. الى جانب ذلك ستقام أكشاك لترويج الشركات الناشئة والإبداعية، ولوكالات السفر لاستعراض المحتويات الثقافية لتعريف الثقافة الإفريقية للجمهور الكوري.