معدل البطالة يبلغ 4% في مايو الماضي بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في كوريا الجنوبية بقي ثابتا عند 4% في مايو عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما تجاوزت الوظائف المضافة حديثا 200 ألف وظيفة.



وبلغ عدد العاملين 27.32 مليون في مايو بزيادة قدرها 259 ألفا عن نفس الشهر من العام الماضي وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.



وقالت الهيئة إن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 1.145 مليون في مايو كأعلى مستوى له منذ مايو عام 2000.



وانخفض معدل البطالة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، إلى 9.9% في مايو الماضي من 10.5% في نفس الشهر من العام السابق.



وحسب الصناعة، يعاني قطاع الصناعات التحويلية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكوري الجنوبي، من الانكماش حيث فقد 73 ألف وظيفة في مايو.



وفي المقابل، أضاف قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية 124 ألف وظيفة وشهد قطاع خدمات التعليم زيادة قدرها 47 ألف وظيفة في الشهر الماضي.