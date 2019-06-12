رئيس سامسونج للالكترونيات يخضع لاستجواب لمدة 17 ساعة

خضع جونج هيون-هو، رئيس فريق دعم الأعمال التابع لشركة سامسونج للالكترونيات، لأكثر من 17 ساعة لاستجواب وكلاء النيابة حول تورطه المزعوم في عمليات احتيال محاسبية مزعومة في شركات التكنولوجيا الحيوية التابعة للشركة قبل السماح له بالعودة المنزل في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.



لم يرد جونج البالغ من العمر 59 عاما، والمعروف بأنه أحد أقرب مساعدي نائب رئيس شركة سامسونج للالكترونيات لي جيه يونج، على أسئلة الصحفيين أثناء مغادرته مكتب نيابة منطقة سيئول المركزية في جنوب سيئول في الساعة 2:30 صباحا.



ويعتقد بأن جونج، الذي دخل مكتب المدعين العامين صباح أمس الثلاثاء، تم استجوابه من قبل النيابة العامة لأكثر من 17 ساعة حول دوره في المحاولة المنهجية المزعومة للتكتل للتغطية على المخالفات المحاسبية في شركة سامسونج بيولوجيك لتصنيع الأدوية والشركة التابعة لها سامسونج بيوبيس.



ويشتبه ممثلو الادعاء في أن جونج أمر بتدمير والتلاعب في الأدلة حول تحريف الحقائق من قبل شركتي التكنولوجيا الحيوية قبل بدء التحقيق في العام الماضي. ويعتقد بأن سامسونج للالكترونيات تعمل كبرج مراقبة لشركات مجموعة سامسونج الأخرى.



وبحسب ما ورد نفى جونج مشاركته في محاولة إخفاء الأدلة.



وبحسب مزاعم، فإن تحريف الحقائق قد ارتكب في عام 2015 لتضخيم تقييم شركة سامسونج بيولجيك قبل طرحها العام الأولي في عام 2016.



وقد ادعى نشطاء مدنيون أن تحريف الحقائق المزعوم كان يهدف إلى تعزيز سيطرة "لي" على مجموعة سامسونج من خلال السعي لتضخيم حصة شركة تشيل اندستري في سامسونج بيولجيك قبل دمج تشيل مع سامسونج "سي آند تي " في عام 2015.



ويشك ممثلو الادعاء في أن المخطط المزعوم لتدمير الأدلة قد تمت الموافقة عليه أخيرا في اجتماع رفيع المستوى في دار ضيافة لمجموعة سامسونج في سيئول في 10 مايو 2018، حضره لي وتشونج.



من جانبها نفت شركة سامسونج هذه المزاعم، قائلة إن الاجتماع الأخير عقد لمناقشة خطط أعمال شركتي التكنولوجيا الحيوية.



يقول وكلاء النيابة، إنهم سيقررون فيما بعد ما إذا كانوا سيطلبون مذكرة توقيف في حق جونج وما إذا كانوا سيستدعون لي.