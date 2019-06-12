عقد الاجتماع السابع لوزراء خارجية دول الجوار الليبى.. اليوم

يعقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم الأربعاء، اجتماعا تشاوريا حول ليبيا، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي في تونس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.



ويبحث وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع، السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الامم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أيريل الماضي، واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس.



وكان وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا ستة (6) اجتماعات في كل من مصر وتونس والجزائر، تنفيذا "لإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا" الصادر بتونس يوم 20 فبراير 2017.