ترامب يبلغ الكونجرس بنشر عسكريين أمريكيين فى اليمن

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس، بنشر عدد محدود من الأفراد العسكريين الأمريكيين في اليمن للقيام بعمليات ضد تنظيمي "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية و"داعش"، وذلك تمشيًا مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148).



وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إلى أن الجيش الأمريكي يواصل العمل عن كثب مع حكومة الجمهورية اليمنية والقوات الشريكة الإقليمية لتفكيك وإزالة التهديد الإرهابي الذي تشكله هذه الجماعات.



وأضاف البيان، إن الجيش الأمريكي شن عددًا من الغارات الجوية على عناصر تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها، كما دعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية لتطهير القاعدة في جزيرة العرب من محافظة شبوة.



وأوضح بيان الرئيس ترامب الذي نقلته وكالة خبر للأنباء اليمينة، أن الجيش الأمريكي مستعد أيضًا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن.



ونوه البيان أن نشر هذه القوات لا يشرك القوات المسلحة للولايات المتحدة في القتال مع الحوثيين.