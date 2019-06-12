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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:30 ص

افتتاح المؤتمر الدولى لطب الطوارئ 2019 فى سول

افتتاح المؤتمر الدولى
عبير سليم
dostor.org/2663726

افتتحت اليوم الأربعاء في كويكس بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، الدورة الـ 18 للمؤتمر الدولي لطب الطوارئ بحضور خبراء من كل أرجاء العالم؛ لمناقشة التطورات الأخيرة في علم الطب ومستقبله.

ويعد المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية الاتحاد الدولي لطب الطوارئ(IFEM) وتنظمه جمعية طب الطوارئ الكورية (KSEM)، هو أعلى جمعية دراسية في طب الطوارئ في العالم.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء، يشارك في المؤتمر الذي يقام تحت شعارات "التعاون والاحتراف والمسؤولية"، ويستمر حتى السبت القادم، حوالي 2،500 خبير في طب الطوارئ من حوالي 70 دولة في العالم. ويشارك 22 خبيرا من آسيا والشرق الاوسط.

وسيعقد بالمؤتمر الذي يصادف عقده مع مرور 30 عاما على تكوين جمعية طب الطوارئ الكورية، حوالي 100 ورشة عمل وتقدم حوالي 400 ورقة من المضيفين و600 ورقة مكتوبة.

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