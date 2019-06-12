وول ستريت تتراجع بعد توترات جديدة بشأن حرب التجارة

أغلقت الأسهم الأمريكية وول ستريت على تراجع بنهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، يأتي ذلك في ظل تريث المستثمرين عقب موجة مكاسب وبوادر قلق جديدة بشأن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 14.17 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 26048.51 نقطة.



وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.01 نقطة أو 0.03% إلى 2885.72 نقطة.



ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.60 نقطة أو 0.01% إلى 7822.57 نقطة.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستتحالف مع كندا وأستراليا لمساعدة الدول في أنحاء العالم على استغلال احتياطياتها من معادن مثل الليثيوم والنحاس والكوبالت، في إطار استراتيجية متعددة المحاور لتقليص الاعتماد العالمي على الصين في الحصول على معادن مهمة للصناعات فائقة التكنولوجيا.



ووصلت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى طريق مسدود في مايو الماضي، حيث تصاعدت الحرب التجارية مرة أخرى، وقال مستشار من الحكومة الصينية إن الولايات المتحدة قدمت مطالب غير معقولة، ما أدى إلى انهيار المفاوضات.