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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:41 ص

واشنطن تطلب رسميًا من لندن تسليم مؤسس ويكيليكس

مؤسس ويكيليكس
مؤسس ويكيليكس
dostor.org/2663717

أعلنت بريطانيا أن وزارة العدل الأمريكية طلبت رسميًا منها تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتآمر والتجسس.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن أسانج متهم بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر للحكومة الأمريكية وانتهاك قانون يتعلق بالتجسس، وأنه اعتقل فيما يتعلق بطلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن مؤسس ويكيليكس متهم بالكشف غير المصرح به لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي، وأن لندن تلقت الآن طلب التسليم الكامل من واشنطن.

أمريكا توجه 17 اتهاما جديدا لمؤسس ويكيليكس
وأوقف أسانج في سفارة الإكوادور بلندن بعدما سحبت كيتو حق اللجوء الذي منحته إياه قبل 7 سنوات، وهو يتصدى حاليا لطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية نشر ويليكيلس آلاف الوثائق السرية الأمريكية.

الشرطة البريطانية اعتقلت أسانج في 11 أبريل داخل السفارة، ويقضي حاليا حكما مدته 50 أسبوعا في سجن بلندن لعدم مثوله للمحاكمة عندما لجأ إلى سفارة الإكوادور عام 2012.

وتتهم واشنطن أسانج بـ"التآمر" على خلفية مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات الأمريكية تشيلسي مانينج في الحصول على كلمة سر للوصول إلى آلاف من وثائق الدفاع السرية في مارس 2010.

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