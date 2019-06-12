"العلاقة بين الفصحى والعامية" بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة٬ في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة بعنوان "العلاقة بين الفصحى والعامية.. دراسة مقارنة بين اللهجة العراقية والمصرية" يقدمها الدكتور ستار زويني أستاذ الجامعة الأمريكية بالشارقة.



تتناول الندوة ظاهرة غلبة العامية على الفصحى، كما تتناول بطريقة علمية التطور اللغوي والاهتمام بالعامية تاريخيًا٬ وأثر محاولات الباحثين لاستخدام العامية، واستبعاد الفصحى في واقعنا المعاصر. ومحاولة للإجابة عن التساؤلات التالية: هل أدى تجاهل العامية من قبل اللغويين إلى المحافظة على مكانة الفصحى؟ كيف اهتم مجمع اللغة العربية بالعامية؟ ما هو أثر الاهتمام بفهم العامية وتقعيدها على الفصحى؟



وعن اللغة العربية وسبل حمايتها يقول "زويني": إن المبادرات الوطنية التي تهدف إلى الرقي باللغة العربية، هي الوحيدة القادرة على الحد من التأثيرات السلبية عليها، وهي عادة ما تكون مجموعة من السياسات الاستراتيجية، ضمن مفهوم التخطيط اللغوي الذي يدعم التعليم ويساعد على تعزيز كل ما من شأنه إعلاء شأن اللغة، وجعلها جزءا يوميا من حياة الناس.