الليلة.. الوثائقى الألمانى "أخى ياكوب" بمعهد جوته

ينظم معهد جوته الألماني بالإسكندرية٬ عرض للفيلم الوثائقي الألماني "أخي ياكوب" وذلك في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.



تدور أحداث الفيلم حول شاب ألماني مر في حياته بمرحلة تحوُّل. اعتنق ياكوب زاكس الإسلام وأصبح سلفيًا وعاش مغتربًا عن عائلته وأصبح الله هو كل شيء في حياته. إلا أن هذا ليس بالتحول الوحيد الذي سيشهده ياكوب في طريق بحثه عن الله. ومن خلال هذا الفيلم الوثائقي حاول أخاه الأكبر، إلي رولاند زاكس، أن يتتبع مسارات ياكوب ويستوعب توجهاته. إن فيلم "أخي ياكوب" ليس فيلمًا عن الإسلام بل عن شاب يبحث، بسذاجة أحيانًا، ولكن بكل طاقته عن مغزى الحياة.



الفيلم إنتاج ألمانيا 2016 وتبلغ مدة عرضه 92 دقيقة٬ من إخراج: إلي رولاند زاكس٬ يعرض الفيلم مترجم للغة العربية.