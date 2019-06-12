الليلة.. عرض الفيلم الوثائقى "الكيلو 64" بالجامعة الأمريكية

تستقبل قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالتحرير٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الوثائقي "الكيلو 64" للمخرج أمير الشناوي.



الفيلم إنتاج مصري 2018 وتبلغ مدة عرضه 61 دقيقة، يعقبه حوار ما بين المخرج عمرو سلامة ومخرج الفيلم أمير الشناوي٬ حول الفيلم وصناعة الأفلام التسجيلية والوثائقية.



يتناول الفيلم رحلة شاب طموح تخرج في كلية الصيدلة، وقرر أن يغير مجال عمله ويؤسس مزرعة في الكيلو 64 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ويحركه حماس ثورة 25 يناير، فيقرر وائل الشناوي 24 عامًا، أن ينشيء شركة زراعية تهدف لإحداث أثر اجتماعي والإسهام في الاقتصاد المصري، لكن ليس كل شيء يسير كما هو مخطط له.