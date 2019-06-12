اليوم.. ندوة "توتا توتا يالا نحكى الحدوتة " بمركز طلعت حرب

يقيم مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء٬ ندوة بعنوان "توتا توتا يالا نحكى الحدوتة" تقدمها كاتبة الأطفال "زهراء سلامة".



وتناقش الكاتبة عدد من قصص الأطفال مع مجموعة من أطفال المركز ترصد خلالها أهم الإيجابيات والسلبيات فى الكثير من المواقف وكيفية الاستفادة منها.



استطاع مركز طلعت حرب الثقافى التابع لصندوق التنمية الثقافية أن يصبح مركزا للإشعاع الثقافى والفنى بمنطقة زينهم والسيدة زينب، حيث ساهم بدور فعال فى التنمية الحضارية والبشرية لسكان هذه المنطقة الشعبية والحيوية التى شهدت تطويرًا معماريًا كبيرًا واستطاع المركز أن يحدث نقلة توعية فى سلوكيات المجتمع المحيط به وأن يخلق حورًا خلاقًا بينه وبين أهالى المنطقة.



كشف عن العديد من المواهب الشابة ووضعها على أول طريق الإبداع والتميز من خلال قاعاته المختلفة يحتوى المركز على: قاعة إطلاع للإطفال - قاعة إطلاع للكبار- وممارسة الهوايات المختلفة - قاعة الكتاب الإلكترونى والانترنت - قاعة ندوات- وعروض سينما - فصل تعليمى -قاعة لتعليم الحاسب الآلى - قاعة معارض - مسرح مكشوف.