الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددًا منها
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددًا منها في تل الحارة بالمنطقة الجنوبية.
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددًا منها في تل الحارة بالمنطقة الجنوبية.
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