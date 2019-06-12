سيبايوس يتحدث عن مستقبله فى ريال مدريد وكواليس حواره مع زيدان

أجرى الإسباني "داني سيبايوس" لاعب وسط فريق ريال مدريد، حوارًا مع إذاعة "أوند سيروا" الإسبانية، تحدث فيها عن مستقبله مع النادي الملكي في الموسم المُقبل.



"سيبايوس" ارتبط بالرحيل عن اللوس بلانكوس في الصيف الحالي، بعد عودة "زين الدين زيدان" مجددًا للنادي الملكي، حيث كانت العلاقة متوترة بينهما لعدم حصوله على دقائق في الولاية الأولى لـ"زيزو" لكن العلاقة أصبحت أفضل بينهما.



وقال سيبايوس في تصريحات لـ"أوندا" عبر برنامج "الترانزستور": "زيدان كان واضحًا جدًا معي وقبلت رأيه، لدّي عقد مع ريال مدريد وشرط جزائي كبير.



وأضاف: "إذا غادرت ريال مدريد، فأنا أريد أنّ ألعب في فريق أشعر فيه بأهميتي، أريد أنّ أُظهر أنني أستطيع المنافسة في أي فريق في أوروبا، أنا لاعب شاب يريد اللعب والنجاح، أنا لا أريد عام آخر دون اللعب".



وواصل: "موسمي؟ لقد بدأت بشكل جيد للغاية مع جولين لوبيتيجي، ولكن بعد ذلك تراجعت، أهم شيء بالنسبة لي، أنا أحصل على ثقة المدرب، في المنتخب الوطني أشعر أنني لدّي أهمية كبيرة".



وأنهى تصريحاته قائلًا: "لا يزال لدّي لمدة أربع سنوات في ريال مدريد، وأنا آمل أنّ أنجح هُنا".