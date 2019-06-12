القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:54 ص

سيبايوس يتحدث عن مستقبله فى ريال مدريد وكواليس حواره مع زيدان

سيبايوس يتحدث عن
dostor.org/2663708

أجرى الإسباني "داني سيبايوس" لاعب وسط فريق ريال مدريد، حوارًا مع إذاعة "أوند سيروا" الإسبانية، تحدث فيها عن مستقبله مع النادي الملكي في الموسم المُقبل.

"سيبايوس" ارتبط بالرحيل عن اللوس بلانكوس في الصيف الحالي، بعد عودة "زين الدين زيدان" مجددًا للنادي الملكي، حيث كانت العلاقة متوترة بينهما لعدم حصوله على دقائق في الولاية الأولى لـ"زيزو" لكن العلاقة أصبحت أفضل بينهما.

وقال سيبايوس في تصريحات لـ"أوندا" عبر برنامج "الترانزستور": "زيدان كان واضحًا جدًا معي وقبلت رأيه، لدّي عقد مع ريال مدريد وشرط جزائي كبير.

وأضاف: "إذا غادرت ريال مدريد، فأنا أريد أنّ ألعب في فريق أشعر فيه بأهميتي، أريد أنّ أُظهر أنني أستطيع المنافسة في أي فريق في أوروبا، أنا لاعب شاب يريد اللعب والنجاح، أنا لا أريد عام آخر دون اللعب".

وواصل: "موسمي؟ لقد بدأت بشكل جيد للغاية مع جولين لوبيتيجي، ولكن بعد ذلك تراجعت، أهم شيء بالنسبة لي، أنا أحصل على ثقة المدرب، في المنتخب الوطني أشعر أنني لدّي أهمية كبيرة".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "لا يزال لدّي لمدة أربع سنوات في ريال مدريد، وأنا آمل أنّ أنجح هُنا".

اقرأ أيضًا
منذ يوم

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ يوم

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ 5 أيام

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ اسبوع

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

الآن

شاهد.. كيف يستغل الإخوان حادث المسجدين في نيوزلندا لمصالحهم الشخصية؟

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب خلال ساعات

محمد فراج: انتهى زمن البطل الأوحد والبطولة الجماعية سر النجاح

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

ألبومات الصور

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

قافلة طبية تجري الكشف على 2429 شخصًا مجانًا بالمنزلة

مسرح الأنفوشي كامل العدد في العرض المسرحي "سمكمكينو"

رياضة

سيبايوس يتحدث عن مستقبله فى ريال مدريد وكواليس حواره مع زيدان

مانشستر يونايتد يرصد حارس أياكس لخلافة دى خيا

لوكا يوفيتش يصل مدريد تمهيدًا لتقديمه للجماهير

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

الرئيس نيوز

وزير التجارة الدولية البريطاني: مصر دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة

"خناقة فوق السحاب" بين مضيفة مصرية وسيدة كويتية

طقس "الأربعاء" بالدرجات.. والعظمى في القاهرة 35

إثيوبية تؤدي امتحانات الثانوية على "سرير الولادة"

انخفاض جديد في سعر صرف الدولار اليوم

كشكول

جامعة المنوفية تناقش الخطة الخمسية للوظائف الأكاديمية بكلية الطب

التعليم تعلن فتح البرنامج "المعلمون أولًا" للمدارس الخاصة وغير الحكومية غدًا

"التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد

"TEDx جامعة حلوان" تستعد لإطلاق مؤتمرها السنوي.. 6 يوليو

"النيلي" يتفقد استراحات منتدبي امتحانات الثانوية العامة بـ"سيوة"

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

تحذيرات من "سموم" معطّرات الهواء!

صراف آلي يفقد عقله ويقذف النقود أمام الناس (فيديو)

أطعمة يساعد تجنبها في التخلص من دهون البطن

الصحة

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎