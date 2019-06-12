مانشستر يونايتد يرصد حارس أياكس لخلافة دى خيا

يتطلع نادي مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع حارس مرمى فريق أياكس "أندريه أونانا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقدم الحارس الكاميروني أداءً مميزًا للغاية مع الفريق خلال موسم 20182019.



ولفت ذلك الأمر انتباه مسئولي الشياطين الحمر الذين يبحثون عن البديل المناسب للحارس "ديفيد دي خيا" والتي تُحاط التكهنات بمستقبله في الوقت الحالي.



ورفض الحارس الإسباني فكرة التوقيع على عقد جديد، الأمر الذي قد يدفع مانشستر يونايتد إلى بيعه هذا الصيف بدلًا من رحيله مجانًا في العام المقبل.



وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد تضع نصب أعينها التعاقد مع "أونانا" حال رحيل "دي خيا" عن صفوف الفريق.



وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي يرى أن القيمة المالية لـ"أونانا" مناسبة حيث تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.



"أونانا" نجح في الحفاظ على نظافة شباك أياكس في 20 مباراة من أصل 46 مباراة خلال الموسم الماضي.