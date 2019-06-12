صدور رواية "رفيقة الصبا" لـ فايكام محمد بشير

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم٬ النسخة العربية لرواية "رفيقة الصبا" من تأليف: فايكام محمد بشير، ترجمها عن المالايالامية: سهيل عبد الحكيم الوافي.



وبحسب الناشر: تشهد رواية "رفيقة الصبا" على قصة حب طفولي نشأ في قرية هندية نائية بين "زهراء" ابنة بائع متجول لبذور الفول وبين "عبد المجيد" ابن الرجل الوحيد الثري وصاحب الجاه والمال. وفي مجتمع تسوده الفروقات الطبقية يبدأ عبد المجيد برسم عالم من الخيال لمحبوبته، عالم في منتهى الروعة، يشع بالأضواء الذهبية.. يكون فيه الإمبراطور الوحيد المتربع على عرش دولته العظيمة، ولم تكن ملكتها سوى زهراء أميرته التي ستشاركهُ العيش في قصر مرتفع ارتفاع السماء.. ولكن الواقع أقسى من الحلم.