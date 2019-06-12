السبسى يقر لأول مرة بمقتل صحفى تونسى مُختطف فى ليبيا

أقر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لأول مرة بمقتل صحفي تونسي مختطف في ليبيا منذ سنوات، منهيا بذلك جدلا وتكهنات حول إمكانية وجوده على قيد الحياة.



وقال الباجي قائد السبسي ردّا على سؤال والدة نذير القطاري "نحن لا نحيي الموتى"، وذلك في تصريح لافت فاجأ المتابعين.



ووجّه الباجي قائد السبسي كلماته لوالدة نذير القطاري، التي سألته عن مصير ابنها أثناء حضوره افتتاح أشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين.



ويعتبر تصريح الرئيس التونسي، أوّل تأكيد رسمي على مقتل الصحفي نذير القطاري المُختطف في ليبيا رفقة زميلة سفيان الشورابي منذ سنة 2014.