"ثقافة الحوار فى منظومة التربية والتكوين".. جديد مقاربات

صدر مؤخرا عن منشورات مقاربات للدراسات النقدية٬ كتاب "ثقافة الحوار في منظومة التربية والتكوين" للباحث مصطفى العامري٬ لوحة الغلاف للفنان المغربي عبد الكريم العباسي.



وفي مقدمته للكتاب يقول "العامري": غني عن البيان ما لهذا المجال، الذي آثرنا البحث فيه، من أهمية بالغة تنبع من أهمية الموضوع الذي يتناوله، كمجال فكري إنساني وحضاري والسياق الزمني الذي يجري فيه وطبيعة المؤسسات التربوية التي تعد مشتلا مهما للحوار، فالمشهد التربوي عامة والمغربي خاصة، لا زال حقلا فتيا جاذبا للبحث والتنظير، يعاني في الزمن الحاضر عدة إشكالات تعثر مسار نجاحه، كالعنف وغياب الحافزية للتحصيل العلمي والحضور الباهت للقيم الإنسانية الكونية بالكتب المدرسية والحوامل البيداجوجية المستعملة في عملية التدريس والفشل الدراسي٬ إشكالات تستوجب تدخل البحث العلمي الرصين.



الأمر الذي يعطي للبحث في موضوع الحوار في مجال التربية والتعليم طابع الراهنية، حيث يطمح البحث للإسهام في فهم واستجلاء معالم الحوار بقيمه وثقافته كقضية تربوية من شأنها تعديل وتصحيح مسار التربية والتعليم والتعلم؛ ومساءلة المناهج الحالية عبر دراسته في مكوناتها وآليات اشتغالها؛ كاستجابة بحثية علمية لتوصيات تقارير دولية نصت على ضرورة إدراج مادة تعليمية حول الحوار بين الحضارات ضمن المقررات الدراسية في جميع مراحل التعليم، بحيث تنشأ أجيال الغد متشبعةً بروح الحوار، ومقتنعةً برسالته، ومتحمسةً للعمل على نشره، في أفق ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات في ضمائر أجيال الغد.



يصعب الجزم باستفراد هذا البحث بالأسبقية في معانقة مثل هذه الإشكالية، في غياب توثيق بيبليوجرافي موثوق به، لكن ما يعطي لهذا البحث الطابع المميز كونه يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

الانتقال بالحوار من المستوى والمقاربة النظرية إلى التطبيق العملي الفعال في حقل التربية والتعليم عامة والمدرسة الوطنية المغربية خاصة؛ مقاربة الأسس والضوابط المتحكمة في سيرورة وثقافة الحوار؛ بيان دواعي ومبررات تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته في التدبير التربوي والبيداغوجي؛

التعرف على القيم والمهارات الحوارية اللازمة كمقومات للحوار في مجال التربية والتعليم؛ تحديد مداخل وآليات توظيف الحوار في مجال التربية والتعليم؛ رصد مدى حضور الحوار في الخطاب التربوي والبيداغوجي الرسمي للمدرسة المغربية.