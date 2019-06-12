لوكا يوفيتش يصل مدريد تمهيدًا لتقديمه للجماهير

وصل اللاعب الدولي الصربي "لوكا يوفيتش" مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني السابق، إلى العاصمة الإسبانية (مدريد)؛ تمهيدًا لتقديمه لجماهير نادي ريال مدريد ووسائل الإعلام.



النادي الملكي تعاقد مع "يوفيتش" قادمًا من فرانكفورت، مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "يوفيتش" وصل مساء الثلاثاء وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء إلى العاصمة الإسبانية.



وأوضحت الصحيفة أنّ ظهر اليوم الأربعاء سيتم تقديم "يوفيتش" لجماهير النادي في ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مدريد.



"يوفيتش" هو ثالث صفقات النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث تعاقد النادي مع البرازيلي "إيدير ميليتاو" قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو؛ بالإضافة إلى "إيدين هازارد" من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.



"يوفيتش" شارك في 47 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم المنتهي، وتمكن من إحراز 27 هدفًا، وقدم سبع تمريرات حاسمة.