جوارديولا يخطط لمغادرة مانشستر سيتى فى تلك الحالة

ينوي مدرب فريق مانشستر سيتي "بيب جوارديولا" مغادرة النادي الإنجليزي نهاية الموسم المقبل، في حالة واحدة فقط.



وكان "جوارديولا" قد تولى مسئولية تدريب السكاي بلو بدءًا من عام 2016.



وسينتهي العقد الحالي لـ"جوارديولا" في ملعب الاتحاد في عام 2021.



ورغم ذلك، انتشرت الكثير من التكهنات حول مستقبل "جوارديولا" مع بطل الدوري الإنجليزي، حيث ارتبط بإمكانية الرحيل هذا الصيف والانتقال إلى يوفنتوس.



وحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن "جوارديولا" يفكر جديًا في مغادرة مانشستر سيتي في نهاية موسم 20192020 إذا تحقق شرطًا واحدًا.



وأوضحت أن ذلك الشرط يتمثل في قيادة "جوارديولا" الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.



وكان السيتي قد خرج من دوري الأبطال، موسم 20182019، من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام توتنهام.