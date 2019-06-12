شرط أودوى لتجديد عقده فى تشيلسى

حدد لاعب فريق تشيلسي "كالوم هودسون أودوي" شرطًا محددًا قبل الموافقة على تجديد تعاقده في النادي الإنجليزي.



وسينتهي العقد الحالي للاعب الإنجليزي في ستامفورد بريدج في عام 2020.



وارتبط "أودوي" بخطوة الرحيل عن البلوز بعد أن تقدم نادي بايرن ميونيخ بأكثر من عرض لضمه في موسم الانتقالات الشتوي الماضي.



وتجددت التكهنات حول مستقبل "أودوي" مرة أخرى، حيث مازال متواجدًا على رادار بايرن ميونيخ، إلى جانب أندية أخرى.



وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن "أودوي" مستعد للموافقة على تجديد عقده في تشيلسي حال حصوله على ضمانات للمشاركة بشكل منتظم.



وأفادت أن وجود تكهنات أخرى حول مستقبل المدرب "ماوريسيو ساري" أدت إلى تأخر مفاوضات تجديد عقد "أودوي".



"ساري" مُرتبط بالرحيل عن تشيلسي والانتقال إلى يوفنتوس لخلافة "ماسميليانو أليجري".