الصين تتهم ترامب بالتسبب فى انهيار محادثات التجارة

وصلت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى طريق مسدود في مايو الماضي، حيث تصاعدت الحرب التجارية مرة أخرى، وقال مستشار من الحكومة الصينية إن الولايات المتحدة قدمت مطالب غير معقولة، ما أدى إلى انهيار المفاوضات.



وحسب شبكة أخبار "نان فانغ" الصينية، كشف شي يين هونج، وهو مستشار بارز في الحكومة الصينية أن الولايات المتحدة طلبت من الصين "مئات" التغييرات في القانون الصيني لحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الأمر كان عاملًا رئيسيًا في انهيار الحوار التجاري الصيني الأمريكي.



وقال شي إن الصين يمكن أن توافق فقط على "آلية إنفاذ ضعيفة نسبيًا" دون الكثير من التدقيق، ويجب ألا تكون هناك عقوبات تلقائية لانتهاك الاتفاقية.



وكان شي، وهو أيضًا مستشار لمجلس الدولة (مجلس الوزراء في البلاد)، يتحدث على هامش مؤتمر أمني عُقد مؤخرا في هونج كونج.



وأوضح شي يين هونغ أنه مع تقدم المفاوضات، أصبح البلدان منقسمين أكثر فأكثر حول الجوانب الفنية للاتفاقية، حيث قدمت الولايات المتحدة قائمة بمئات من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية إلى الصين، على أمل حلها، مؤكدا أن الولايات المتحدة طلبت من الصين تعديل عدد كبير من القوانين، وليس قانونًا أو قانونين، ولكن عددًا كبيرًا قد يصل إلى المئات، في حين قالت بكين إنها لا تستطيع إجراء الكثير من التغييرات.



ووفقا لشبكة أخبار "نان فانغ" الصينية، لا تزال الولايات المتحدة ترغب في الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية على الصين من أجل مواصلة الضغط على بكين، وأن الولايات المتحدة تريد تغيير الطريقة التي يدير بها الحزب الشيوعي الصيني الأنشطة الاقتصادية الوطنية في الداخل والخارج.