حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 12 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: يقدر رب العمل الجهد الكبير الذي تبذله وتفانيك وإخلاصك لعملك، وهو بالطبع لن يضيع سدى.



عاطفيًا: يفاجئك الحبيب بمواقف مميّزة، ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما أنّك مطمئن البال وخفيف الظلّ تبادله الاهتمام.



صحيًا: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليمًا معافى.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.