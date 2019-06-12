حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 12 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: يدفعك هذا اليوم إلى الإقبال على الأعمال بشغف كبير وبإخلاص لا مثيل له.



عاطفيًا: تعيش أحلامًا سعيدة، وتنطلق مغامرًا في مجالات جديدة، أو تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق، إن الأجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس.



صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.