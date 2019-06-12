حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 12 يونيو 2109

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تطرح هذا اليوم قضية مهمة في العمل بغية استمزاج الآراء بشأنها، فيحتدم النقاش لكنك تخرج منتصرًا.



عاطفيًا: تسير أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه التأخير أو المماطلة من قبل الشريك بشأن اتخاذ بعض القرارات العاطفية المصيرية.



صحيًا: كثف جهودك كي تتوصل إلى كيفية التخلص من السمنة، ومارس السباحة بانتظام.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.