حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 12 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:-



مهنيًا: تتوصل بعد تفكير عميق إلى قناعة بأن المركز الذي تشغله اليوم تستحقه، وتجد نفسك مرغوبًا كثيرًا لأن كفايتك العالية تلفت الجميع.

عاطفيًا: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية أو الشخصية، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم.

صحيًا: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.