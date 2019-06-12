التخطيط: إعفاء طلاب المناطق النائية والفقيرة من المصروفات

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه لا مساس بمجانية إتاحة الخدمات التعليمية؛ لاسيما في المناطق النائية والفقيرة ذات معدلات القيد المنخفضة، بما في ذلك مرحلة رياض الأطفال، حيث سيتم إعفاء الأطفال بتلك المناطق من المصروفات، لافته إلى أنه من المستهدف رفع معدلات القيد الإجمالي برياض الأطفال للوصول إلي معدل 50% نهاية العام المقبل 2019-2020.



وأضافت "الوزارة"، في تقرير لها، أن الحكومة ستعتمد على أساليب متعددة لتمويل مشروعات تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها بعيدًا عن تحميل أولياء الأمور والطلاب أعباء مالية إضافية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والاعتماد على الصندوق الاستثماري الخيري للتعليم لتكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل آخرى بخلاف الموازنة العامة للدولة.

