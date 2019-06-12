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مصر
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:01 ص

6 شروط لإجراء البصمة الحيوية للحصول على تأشيرة الحج

6 شروط لإجراء البصمة
رامى حسين
dostor.org/2663660

يبدأ خلال الفترة المقبلة حجاج شركات السياحة بإجراء البصمة الحيوية من خلال شركة تسهيل التابعة لوزارة الخارجية السعودية كشرط للحصول على تأشيرة الحج، والبصمة الحيوية تتضمن بصمة العين واليد.

وتنشر "الدستور" الإجراءات اللازمة للقيام بالبصمة:

1- يذهب الحاج إلى أحد أفرع شركة تسهيل من خلال موعد مسبق تحصل عليه الشركة التابع لها الحاج ويذهب إلى الفرع المخصص بمصاحبة مندوب الشركة.

2 - البصمة الحيوية للحج مجانًا وليس لها أية رسوم.

3- يبدأ أخذ البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة.

4 - أخذ البصمة الحيوية يتم داخل جمهورية مصر العربية فقط ولا يمكن أخذ البصمة بفروع شركة تسهيل خارج مصر.

5 - البصمة الحيوية تتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر.

6 - البصمة الحيوية للحج مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أي علاقه بها، أي أنه فى حال أخذ البصمة لمعتمر ولكنه لم يستخدمها فإن هذا لا يغني عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.

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