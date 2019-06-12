حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 12 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019، وفيما يخص برج الثور قالت:-



مهنياً: تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مشروع جديد يهم الشباب، وتبدو جاهزاً لحسم بعض الأمور المهنية.



عاطفياً: تلوح في الأفق بوادر خلاف مع الشريك، لكن ذلك لا يتعدّى كونه سوء تفاهم على بعض النقاط التي تزيد نسبة غيرته.



صحياً: حذار كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تماماً مما أصابك أخيراً.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.