حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 12 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019، وفيما يخص برج الحمل قالت:-



الحمل

مهنياً: لا تتورّط إطلاقاً في تصاريح مؤذية تطال أحداً من الزملاء، بل حاول أن تبقى مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع.



عاطفياً: أحذرك من اللعب بالنار واعتماد الطرق الملتوية، بل كن مخلصاً لوعدك وسيطر على انفعالاتك وعامل الشريك بالشكل اللائق.



صحياً: تنطلق في رحلة ترفيهية تنسى خلالها كل ما يتعبك نفسياً وتفكر في ما يريح أعصابك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.