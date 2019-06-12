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الأبراج اليوم
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:55 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 12 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع
غادة موسى
dostor.org/2663649

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: لا تتورّط إطلاقًا في تصاريح مؤذية تطال أحدًا من الزملاء، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع.
عاطفيًا: أحذرك من اللعب بالنار واعتماد الطرق الملتوية، بل كن مخلصًا لوعدك وسيطر على انفعالاتك وعامل الشريك بالشكل اللائق.
صحيًا: تنطلق في رحلة ترفيهية تنسى خلالها كل ما يتعبك نفسيًا وتفكر في ما يريح أعصابك.

الثور
مهنيًا: تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مشروع جديد يهم الشباب، وتبدو جاهزًا لحسم بعض الأمور المهنية.
عاطفيًا: تلوح في الأفق بوادر خلاف مع الشريك، لكن ذلك لا يتعدّى كونه سوء تفاهم على بعض النقاط التي تزيد نسبة غيرته.
صحيًا: حذار كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تمامًا مما أصابك أخيرًا.

الجوزاء
مهنيًا: تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبارًا، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيدًا ومميزًا.
عاطفيًا: التنافر والتناقض يكونان في أوجهما اليوم، ما يجعلك محتارًا في أمرك أو مربكًا وخصوصًا مع بداية علاقتك الجديدة.
صحيًا: المحيط حولك سعيدة وفرح، في حين أنّ الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.

السرطان
مهنيًا: تؤثر حالك النفسية المشوشة سلبًا في عملك فتشعر بأنه مملّ وفاشل وتسعى لتغييره مهما واجهت من صعوبات
عاطفيًا: يشعرك حبّك للشريك بسعادة لا توصف، فأنت تنشر الفرح أينما تذهب وتشيع جوًا من الارتياح لدى معارفك ومحيطك العائلي.
صحيًا: وضعك الصحي جيّد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.

الأسد
مهنيًا: تعرف اليوم بشكل جيد كيف تواجه المصاعب والتحديات، وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك في عملك.
عاطفيًا: في الحب، الرجوع يا عزيزي الأسد عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.
صحيًا: أنت غير مجبر على القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خفف العمل الإضافي وانتبه لصحتك.

العذراء
مهنيًا: أنت تقف على عتبة مهنية مهمّة جدًا في حياتك، فحاول أن تستفيد لتضع أسسًا متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني.
عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.
صحيًا: اختر من لائحة طعامك مأكولات مدروسة ومفيدة للصحة كما يقتضي نظامك الغذائي.

الميزان
مهنيًا: تحقق نجاحًا غير منتظر في مجالك المهني، وتكون مستعدًا لقطف ثمار الجهود التي بذلتها على مدى عام كامل.
عاطفيًا: دخول بعضهم على خط المصالحة مع الشريك يمكن أن يزيد الأمر تعقيدًا ويصعب إمكان إيجاد حل، فحاول أن تكون المعالجة بينكما فقط.
صحيًا: الإفراط في تناول المشروبات الغازية تكون له مضاعفات سلبية على صحتك.

العقرب
مهنيًا: تتوصل بعد تفكير عميق إلى قناعة بأن المركز الذي تشغله اليوم تستحقه، وتجد نفسك مرغوبًا كثيرًا لأن كفايتك العالية تلفت الجميع.
عاطفيًا: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية أو الشخصية، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم.
صحيًا: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي.

القوس
مهنيًا: تطرح هذا اليوم قضية مهمة في العمل بغية استمزاج الآراء بشأنها، فيحتدم النقاش لكنك تخرج منتصرًا.
عاطفيًا: تسير أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه التأخير أو المماطلة من قبل الشريك بشأن اتخاذ بعض القرارات العاطفية المصيرية.
صحيًا: كثف جهودك كي تتوصل إلى كيفية التخلص من السمنة ومارس السباحة بانتظام.

الجدي
مهنيًا: تشارك الآخرين هذا اليوم قراراتك ولا سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك المستقبلية والمهمة جدًا.
عاطفيًا: تدهشك بعض تصرفات الحبيب ولا تجد لها مبررًا، لكنك تصبر عليه على أمل أن يتحسن.
صحيًا: تشعر بتعب كبير اليوم بسبب الضغوط، فتقرر التخفيف من ساعات العمل لترتاح.

الدلو
مهنيًا: يدفعك هذا اليوم إلى الإقبال على الأعمال بشغف كبير وبإخلاص لا مثيل له.
عاطفيًا: تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة او تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس.
صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.

الحوت
مهنيًا: يقدر رب العمل الجهد الكبير الذي تبذله وتفانيك وإخلاصك لعملك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً.
عاطفيًا: يفاجئك الحبيب بمواقف مميّزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما أنّك مطمئن البال وخفيف الظلّ تبادله الاهتمام.
صحيًا: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليمًا معافى.

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