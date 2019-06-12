حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 12 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: لا تتورّط إطلاقًا في تصاريح مؤذية تطال أحدًا من الزملاء، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع.

عاطفيًا: أحذرك من اللعب بالنار واعتماد الطرق الملتوية، بل كن مخلصًا لوعدك وسيطر على انفعالاتك وعامل الشريك بالشكل اللائق.

صحيًا: تنطلق في رحلة ترفيهية تنسى خلالها كل ما يتعبك نفسيًا وتفكر في ما يريح أعصابك.



الثور

مهنيًا: تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مشروع جديد يهم الشباب، وتبدو جاهزًا لحسم بعض الأمور المهنية.

عاطفيًا: تلوح في الأفق بوادر خلاف مع الشريك، لكن ذلك لا يتعدّى كونه سوء تفاهم على بعض النقاط التي تزيد نسبة غيرته.

صحيًا: حذار كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تمامًا مما أصابك أخيرًا.



الجوزاء

مهنيًا: تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبارًا، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيدًا ومميزًا.

عاطفيًا: التنافر والتناقض يكونان في أوجهما اليوم، ما يجعلك محتارًا في أمرك أو مربكًا وخصوصًا مع بداية علاقتك الجديدة.

صحيًا: المحيط حولك سعيدة وفرح، في حين أنّ الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.



السرطان

مهنيًا: تؤثر حالك النفسية المشوشة سلبًا في عملك فتشعر بأنه مملّ وفاشل وتسعى لتغييره مهما واجهت من صعوبات

عاطفيًا: يشعرك حبّك للشريك بسعادة لا توصف، فأنت تنشر الفرح أينما تذهب وتشيع جوًا من الارتياح لدى معارفك ومحيطك العائلي.

صحيًا: وضعك الصحي جيّد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.



الأسد

مهنيًا: تعرف اليوم بشكل جيد كيف تواجه المصاعب والتحديات، وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك في عملك.

عاطفيًا: في الحب، الرجوع يا عزيزي الأسد عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.

صحيًا: أنت غير مجبر على القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خفف العمل الإضافي وانتبه لصحتك.



العذراء

مهنيًا: أنت تقف على عتبة مهنية مهمّة جدًا في حياتك، فحاول أن تستفيد لتضع أسسًا متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني.

عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.

صحيًا: اختر من لائحة طعامك مأكولات مدروسة ومفيدة للصحة كما يقتضي نظامك الغذائي.



الميزان

مهنيًا: تحقق نجاحًا غير منتظر في مجالك المهني، وتكون مستعدًا لقطف ثمار الجهود التي بذلتها على مدى عام كامل.

عاطفيًا: دخول بعضهم على خط المصالحة مع الشريك يمكن أن يزيد الأمر تعقيدًا ويصعب إمكان إيجاد حل، فحاول أن تكون المعالجة بينكما فقط.

صحيًا: الإفراط في تناول المشروبات الغازية تكون له مضاعفات سلبية على صحتك.



العقرب

مهنيًا: تتوصل بعد تفكير عميق إلى قناعة بأن المركز الذي تشغله اليوم تستحقه، وتجد نفسك مرغوبًا كثيرًا لأن كفايتك العالية تلفت الجميع.

عاطفيًا: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية أو الشخصية، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم.

صحيًا: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي.



القوس

مهنيًا: تطرح هذا اليوم قضية مهمة في العمل بغية استمزاج الآراء بشأنها، فيحتدم النقاش لكنك تخرج منتصرًا.

عاطفيًا: تسير أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه التأخير أو المماطلة من قبل الشريك بشأن اتخاذ بعض القرارات العاطفية المصيرية.

صحيًا: كثف جهودك كي تتوصل إلى كيفية التخلص من السمنة ومارس السباحة بانتظام.



الجدي

مهنيًا: تشارك الآخرين هذا اليوم قراراتك ولا سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك المستقبلية والمهمة جدًا.

عاطفيًا: تدهشك بعض تصرفات الحبيب ولا تجد لها مبررًا، لكنك تصبر عليه على أمل أن يتحسن.

صحيًا: تشعر بتعب كبير اليوم بسبب الضغوط، فتقرر التخفيف من ساعات العمل لترتاح.



الدلو

مهنيًا: يدفعك هذا اليوم إلى الإقبال على الأعمال بشغف كبير وبإخلاص لا مثيل له.

عاطفيًا: تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة او تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس.

صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.



الحوت

مهنيًا: يقدر رب العمل الجهد الكبير الذي تبذله وتفانيك وإخلاصك لعملك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً.

عاطفيًا: يفاجئك الحبيب بمواقف مميّزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما أنّك مطمئن البال وخفيف الظلّ تبادله الاهتمام.

صحيًا: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليمًا معافى.