طارق العشري: لا أملك عروض رسمية بعد الرحيل عن الحدود

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود، عن فترته مع الفريق في الموسم المنقضي وقدرته على الإبقاء على الفريق في مسابقة الدوري وعدم الهبوط.



وقال العشري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي"، متابعًا: "من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وأنا أضع هدفًا وهو الاستمرار في الدوري، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لا بد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الإدارة واللاعبين بالفعل".



وأضاف: "كنت أخشى أن يُكتب في سجلي التدريبي أن حرس الحدود هبط تحت قيادتي".



وأوضح العشري: "الموسم المقبل أصعب من الموسم الحالي، وجدت أن طلباتي في الموسم القادم صعب تحقيقها ولذلك فضلت الانفصال، احتاج للراحة قليلًا قبل اتخاذ قرار خطوتي المقبلة، ولا أملك عروض حاليًا بشكل رسمي".