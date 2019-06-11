تصفيات كأس أوروبا 2020: إيطاليا تقلب الطاولة على البوسنة

قلبت ايطاليا الطاولة على ضيفتها البوسنة عندما حولت تخلفها صفر-1 في الشوط الأول إلى فوز 2-1 الثلاثاء في تورينو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.



وكانت البوسنة البادئة بالتسجيل عبر مهاجم روما الإيطالي إدين دزيكو (32)، وأدرك مهاجم نابولي لورنتسو إينسينيي التعادل مطلع الشوط الثاني (49)، قبل أن يمنحها ماركو فيراتي الفوز في الدقيقة (86).



وهو الفوز الرابع تواليا لإيطاليا التي عززت صدارتها المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما منيت البوسنة بخسارتها الثانية تواليا فتجمد رصيدها عند 4 نقاط وتراجعت إلى المركز الخامس.



وكانت ايطاليا صاحبة الافضلية في بداية المباراة لكن دون فعالية امام مرمى الضيوف الذين سدوا المنافذ واعتمدوا على الهجمات المرتدة التي كادوا يفتتحون التسجيل من خلالها في أكثر من مناسبة.



وانقذ ليوناردو بونوتشي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لإدين فيسكا من داخل المنطقة (18)، وأخرى لداركو تودوروفيتش من خارج المنطقة اثر تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش ابعدها الحارس سلفاتوري سيريغو الى ركنية (24)، ثم سدد محمد بيسيتش كرة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر (25).



ونجحت البوسنة في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة تبادل خلالها الكرة اكثر من لاعب قبل ان تصل الى دزيكو من فيسكا فتابعها داخل المرمى الخالي (33).



وكاد جورجو كييليني يدرك التعادل عندما تلقى كرة من إينسينيي امام المرمى فلعبها بيسراه بين يدي الحارس ابراهيم سيهيتش (36).

وانقذ الحارس البوسني مرماه من هدف التعادل بابعاده تسديدة قوية لفابيو كوالياريلا من خارج المنطقة الى ركنية (41).



ودفع مانشيني بفيديريكو كييزا مطلع الشوط الثاني فتحسن اداء الايطاليين الذين نجحوا في ادراك التعادل بطريقة رائعة عندما انبرى فيديريكو برناديسكي لركلة ركنية لعبها مباشرة الى اينسينيي الذي سددها على الطاير بيمناه من خارج المنطقة واسكنها الزاوية اليسرى للحارس سيهيتش (49).



وكاد فيسكا يعيد التقدم للبوسنة بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس سيريغو الى ركنية (57)، وتلاعب دزيكو بمدافعين وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسدد كرة قوية ارتطمت بمواطنه فيسكا وخرجت (59).



وتألق الحارس البوسني في إنقاذ مرماه من هدفين محققين بتصديه لرأسيتي إينسينيي (69) وكييليني (72).

وتصدى سيهيتش لتسديدة قوية لجورجينيو من خارج المنطقة على دفعتين (84).

وأثمر الضغط الايطالي هدف الفوز عندما توغل إينسينيي داخل المنطقة وهيأ كرة إلى فيراتي غير المراقب فسددها زاحفة بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سيهيتش (86).



وواصلت فنلندا انتفاضتها منذ خسارتها امام ايطاليا في الجولة الاولى فحققت فوزها الثالث تواليا على حساب مضيفتها ليشتنشتاين بهدفين نظيفين سجلهما تيمو بوكي (37) وبنجامين كايلمان (57).



وفي المجموعة ذاتها، انتزعت أرمينيا فوزا ثمينا من مضيفتها اليونان 3-2.

وفاجأت أرمينيا أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الاول سجلهما ألكسندر كارابتيان (8) وغيفورغ زاغاريان (33).



وقلص جوسيه كارلوس رودريغيز الفارق لليونان مطلع الشوط الثاني (54)، لكن تيغران بارسيغيان أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لأرمينيا (74) قبل أن يسجل كونستانتينوس فورتونيس الهدف الثاني لليونان.



وصعدت أرمينيا الى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين امام اليونان التي تراجعت الى المركز الرابع.