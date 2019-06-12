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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:59 ص

لأول مرة فى مصر.. انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات

لأول مرة فى مصر..
لأول مرة فى مصر.. انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات
أحمد عارف
dostor.org/2663622

أعلنت إدارة مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات "Miss Eco Teen"، عن انطلاقها رسميًا في مصر خلال شهر نوفمبر 2019 من العام الجاري.

وقالت إدارة المسابقة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن تنظيم مسابقة ملكة جمال (إيكو تين الدولية) كحدث دولي مرموق سيجمع الشباب من جميع أنحاء العالم، وسيمكن الشابات من أن يصبحن أكثر ثقة بالنفس ويقبلن أنفسهن وكل عيوبهن.

وأضافت الإدارة، أن الهدف الرئيسي من المسابقة هو اختيار أفضل ملكة في سن المراهقة؛ لتكون صوت كل مراهق يواجه مشاكل وقضايا، كما يعزز فكرة العناية بكوكبنا.

وكشفت إدارة المسابقة بأنه سيتم الحكم على المراهقات في سن المراهقة فيما يتعلق بآرائهن في (الحياة – المجتمع) ودورهن في ذلك، ودور المرأة الشابة وتأثيرها على البيئة وعقلية المراهقين في سنهن.

ويشارك فى المسابقة فتيات من 40 دولة يتنافسن للحصول على اللقب لأول مرة في مصر.

لأول مرة فى مصر.. انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات
لأول مرة فى مصر.. انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات
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