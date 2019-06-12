القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
اقتصاد
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:36 ص

أسعار بطاريات السيارات اليوم.. "إيه سى ديلكو" بـ950 جنيهًا

أسعار بطاريات السيارات
سيد ابراهيم-أسامة الشندويلي
dostor.org/2663621

تعتبر بطاريات السيارات من وسائل أمان المحرك، وتعرضها لأى تلف أو فصل شحن يعرض صاحب السيارة إلى تعطلها في مناطق خطرة، ورصدت "الدستور"، أسعار البطاريات الحديثة، اليوم الأربعاء، مع بعض النصائح قبل شراء البطارية.

وشهدت الأسواق، خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا فى أسعار البطارية الجافة؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات الإنتاج.

وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيهًا مع تسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبير 820 جنيهًا مع القديمة، وبلغت بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا، وهانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيهًا، والنسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات، وإيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبير 950 جنيهًا، وإيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا، وفارتا من 50 إلى 55 أمبير وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

وقال المهندس محمد رمضان، الخبير فى بطاريات السيارات والميكانيكا لـ"الدستور"، إنه يجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء البطاريات وكيفية التعامل معها، وهى إذا كانت البطارية سائلة "تقبل إعادة شحن" يجب التأكد من سلامة المياه المقطرة بها، والمتابعة المستمرة كل شهر مرة على الأقل، مع تحديد ميعاد الشحن الخاص بها لدى المختصين، كما لا بد من شراء بطارية جديدة للسيارة قبل انتهاء العمر الافتراضي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

شاهد.. كيف يستغل الإخوان حادث المسجدين في نيوزلندا لمصالحهم الشخصية؟

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب خلال ساعات

محمد فراج: انتهى زمن البطل الأوحد والبطولة الجماعية سر النجاح

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

ألبومات الصور

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

قافلة طبية تجري الكشف على 2429 شخصًا مجانًا بالمنزلة

مسرح الأنفوشي كامل العدد في العرض المسرحي "سمكمكينو"

رياضة

سيبايوس يتحدث عن مستقبله فى ريال مدريد وكواليس حواره مع زيدان

مانشستر يونايتد يرصد حارس أياكس لخلافة دى خيا

لوكا يوفيتش يصل مدريد تمهيدًا لتقديمه للجماهير

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

الرئيس نيوز

وزير التجارة الدولية البريطاني: مصر دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة

"خناقة فوق السحاب" بين مضيفة مصرية وسيدة كويتية

طقس "الأربعاء" بالدرجات.. والعظمى في القاهرة 35

إثيوبية تؤدي امتحانات الثانوية على "سرير الولادة"

انخفاض جديد في سعر صرف الدولار اليوم

كشكول

جامعة المنوفية تناقش الخطة الخمسية للوظائف الأكاديمية بكلية الطب

التعليم تعلن فتح البرنامج "المعلمون أولًا" للمدارس الخاصة وغير الحكومية غدًا

"التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد

"TEDx جامعة حلوان" تستعد لإطلاق مؤتمرها السنوي.. 6 يوليو

"النيلي" يتفقد استراحات منتدبي امتحانات الثانوية العامة بـ"سيوة"

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

تحذيرات من "سموم" معطّرات الهواء!

صراف آلي يفقد عقله ويقذف النقود أمام الناس (فيديو)

أطعمة يساعد تجنبها في التخلص من دهون البطن

الصحة

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎