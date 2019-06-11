القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
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10:52 ص

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06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

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سياسي
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:01 م

"الأعلى للإعلام" يلزم البرامج الرياضية بإيجاد قاموس لتثقيف المشاهدين

الأعلى للإعلام يلزم
الحسين عبيد
dostor.org/2663620

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، البرامج الرياضية بإيجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين وإرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة، ونبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضي، ومراعاة التنوع فى المحتوى والضيوف.

واشترط المجلس في الضوابط التي وضعها لتنظيم عمل البرامج الرياضية وبرامج "التوك شو" الأخرى، عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية وحماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملائمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضي، ومراعاة خصوصية البيت والنشء في القاموس اللفظي المستخدم.

للاطلاع على النص الكامل للضوابط الإعلامية في الرابط التالي: اضغط هنا

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