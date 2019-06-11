"الأعلى للإعلام" يلزم البرامج الرياضية بإيجاد قاموس لتثقيف المشاهدين

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، البرامج الرياضية بإيجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين وإرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة، ونبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضي، ومراعاة التنوع فى المحتوى والضيوف.



واشترط المجلس في الضوابط التي وضعها لتنظيم عمل البرامج الرياضية وبرامج "التوك شو" الأخرى، عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية وحماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملائمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضي، ومراعاة خصوصية البيت والنشء في القاموس اللفظي المستخدم.



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