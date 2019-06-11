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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:56 م

فوز إيطاليا وفنلندا وأرمينيا في تصفيات يورو 2020

فوز إيطاليا وفنلندا
وكالات
dostor.org/2663612

حافظ المنتخب الإيطالي على صدارة المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) بعد فوزه على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك 2 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفي باقي مباريات المجموعة فازت فنلندا على مضيفتها ليشتنشتاين 2 صفر وارمينيا على مضيفتها اليونان 3.2 ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة من اربعة انتصارات متتالية يليه منتخب فنلندا في المركز الثاني بتسع نقاط ثم ارمينيا في المركز الثالث بست نقاط ثم البوسنة واليونان برصيد أربع نقاط لكل منهما في المركزين الرابع والخامس على الترتيب ويأتي منتخب ليشتنشتاين في المركز الأخير بدون رصيد.

وعلى ملعب يوفنتوس في تورينو، تقدم المنتخب البوسني بهدف عن طريق ادين دجيكو.

ولكن لورنزو إنسيني أدرك التعادل للازوري في الدقيقة 49 وتكفل ماركو فيراتي بهدف الفوز قبل أربع دقائق من النهاية.

وعلى ملعب رينبارك تقدم تيمو بوكي بهدف لفنلندا في الدقيقة 37 وأضاف بنيامين كايلمان الهدف الثاني في الدقيقة 57 وعلى ملعب أثينا الأولمبي اقتنص منتخب ارمينيا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاءت أهداف أرمينيا بواسطة ألكسندر كارابيتيان ويفورج جازاريان ويتجران بارسيجيان في الدقائق الثامنة و32 و74.

وتكفل خوسي كارلوس رودريجيز وكونستانتينوس فورتونيس بتسجيل هدفي اليونان في الدقيقتين 54 و87.

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