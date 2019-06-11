القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:56 م

كالياري يستخدم "واتساب" لتمديد عقد لاعبه

كالياري يستخدم واتساب
dostor.org/2663610

لجأ نادي كالياري الإيطالي إلى طريقة جديدة للإعلان عن تجديد عقد لوكا تشيجاريني لاعب وسط الفريق.

وانتهى عقد تشيجاريني (32 عامًا) مع كالياري بنهاية الموسم المنقضي، ودارت الشكوك حول إمكانية استمراه مع النادي من عدمه.

تاماسو جيليني، رئيس نادي كالياري، قام بنشر صورة من محادثة بينه وبين تشيجاريني عبر تطبيق "واتساب" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أعلن من خلالها توصله لاتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب.

وخلال المحادثة، سأل الرئيس تشيجاريني إن كانا بالفعل توصلا لاتفاق بشأن العقد الجديد فأجاب اللاعب بنعم، ليرد الأول برسالة قال فيها: "لاعبنا العظيم، نحن في أيدٍ أمينة معك، أو عليَّ أن أقول في أقدام جيدة"، فرد لوكا: "شكرا لوضعنا أسس العقد الجديد"، ليختتم رئيس كالياري: "أنتظرك غدا للتوقيع".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ يوم

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ 5 أيام

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ اسبوع

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

الآن

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

طائرات الجيش الليبي تقصف موقعًا عسكريًا للميليشيات في تاجوراء

"التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

ننشر ضوابط "الأعلى للإعلام" بخصوص البرامج الطبية والرياضية

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

ألبومات الصور

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

قافلة طبية تجري الكشف على 2429 شخصًا مجانًا بالمنزلة

مسرح الأنفوشي كامل العدد في العرض المسرحي "سمكمكينو"

رياضة

طارق العشري: لا أملك عروض رسمية بعد الرحيل عن الحدود

فرنسا تضمد الجراح بفوز في أندورا وتركيا تخسر من أيسلندا

تصفيات كأس أوروبا 2020: إيطاليا تقلب الطاولة على البوسنة

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

الرئيس نيوز

"خناقة فوق السحاب" بين مضيفة مصرية وسيدة كويتية

طقس "الأربعاء" بالدرجات.. والعظمى في القاهرة 35

إثيوبية تؤدي امتحانات الثانوية على "سرير الولادة"

انخفاض جديد في سعر صرف الدولار اليوم

متحدث "الوزراء": فسخ عقود "التخصيص" لغير الجادين بالساحل الشمالي

كشكول

جامعة المنوفية تناقش الخطة الخمسية للوظائف الأكاديمية بكلية الطب

التعليم تعلن فتح البرنامج "المعلمون أولًا" للمدارس الخاصة وغير الحكومية غدًا

"التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد

"TEDx جامعة حلوان" تستعد لإطلاق مؤتمرها السنوي.. 6 يوليو

"النيلي" يتفقد استراحات منتدبي امتحانات الثانوية العامة بـ"سيوة"

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

تحذيرات من "سموم" معطّرات الهواء!

صراف آلي يفقد عقله ويقذف النقود أمام الناس (فيديو)

أطعمة يساعد تجنبها في التخلص من دهون البطن

الصحة

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎