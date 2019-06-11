كالياري يستخدم "واتساب" لتمديد عقد لاعبه

لجأ نادي كالياري الإيطالي إلى طريقة جديدة للإعلان عن تجديد عقد لوكا تشيجاريني لاعب وسط الفريق.



وانتهى عقد تشيجاريني (32 عامًا) مع كالياري بنهاية الموسم المنقضي، ودارت الشكوك حول إمكانية استمراه مع النادي من عدمه.



تاماسو جيليني، رئيس نادي كالياري، قام بنشر صورة من محادثة بينه وبين تشيجاريني عبر تطبيق "واتساب" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أعلن من خلالها توصله لاتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب.



وخلال المحادثة، سأل الرئيس تشيجاريني إن كانا بالفعل توصلا لاتفاق بشأن العقد الجديد فأجاب اللاعب بنعم، ليرد الأول برسالة قال فيها: "لاعبنا العظيم، نحن في أيدٍ أمينة معك، أو عليَّ أن أقول في أقدام جيدة"، فرد لوكا: "شكرا لوضعنا أسس العقد الجديد"، ليختتم رئيس كالياري: "أنتظرك غدا للتوقيع".