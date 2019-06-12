أسعار الريال السعودى اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

تُكثفت أحياء الإسكندرية جهودها لرفع المخلفات المتنوعة للارتقاء بمستوي النظافة، ففي حي وسط، برئاسة اللواء سمير صدقي، تم رفع 36طن مخلفات متنوعة، حيث رفع جهاز النظافة بالحي اليوم الثلاثاء، 8 أطنان أتربة ...