بالصور.. رامى صبرى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

أحيا المطرب رامي صبري، حفلًا ضخمًا بداخل مركز "جدة" للمنتديات والفعاليات، وسط الآلاف من جمهوره من مختلف الجنسيات العربية، ويعد ذلك الحفل الأول له بالسعودية.



وصعد رامي صبري مسرح الحفل وبدأ حفله على أنغام أغنية "أهد الدنيا" الذى افتتح بها الحفل وسط صيحات وتفاعل الجمهور مرددين كلمات الأغنية، ثم استمر فى غناء العديد من أشهر أغانيه لمدة أكثر من ساعتين، ومنهم "الراجل" و"حبيبي الأولانى" و"أنا معاه" و"أنا بنسي نفسي" و"بطلي بقى" و"حب عمرى" و"تعالى" و"أجمل ليالي عمرى" و"مابلاش" و"مش أنا" وغيرهم.



وفى نهاية الحفل قام "رامي" بتوجيه التحيه لجمهوره وللمملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال وكل القائمين على الحفل، معربًا عن سعادته بتواجده للمرة الأولى بالسعودية، كما وجه الشكر للهيئة العامة للثقافة والترفيه وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ وعبدالله مخارشـ على حسن الاستقبال واهتمامهم الشديد بالحفل.



يذكر أن "رامى" طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "أنا بابا" من كلمات هالة الزيات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس جلال الحمداوي، والذى حققت نجاحًا كبيرًا، وتعتبر أول أغاني أحدث ألبوماته والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فى صيف ٢٠١٩ من إنتاج نجوم ريكوردز.