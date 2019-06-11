مصر للطيران ناقل رسمي للوفود في المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

تشارك مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي، كناقل رسمي للوفود الأفريقية والضيوف المشاركة في المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، تأتي هذه المشاركة من منطلق الدور الريادي التي تتمتع به الشركة الوطنية في القارة الإفريقية.



هذا وتستمر فعاليات المنتدي الذي يعقد بشرم الشيخ، تحت عنوان "التنميه تبدأ بالنزاهه"، لمدة يومين اعتبارا من ١٢ وحتى١٣ من الشهر الجارى.



هذا ويشارك في هذا الحدث الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، نحو ٥١ دولة أفريقية من بينهم المغرب والجزائر وتونس وانجولا وبوركينا فاسو وغيرها من الدول. وقد حرصت الشركة على تسيير جسرها الجوي لنقل الساده ضيوف المنتدى من القاهرة إلى شرم الشيخ حيث قامت الشركة بتسيير رحلات إضافيه بخلاف رحلاتها المنتظمة لنقل ضيوف المنتدى، هذا بالإضافة إلى تقديم كافة التسيهلات لإنهاء إجراءات السفر الخاصة بضيوف الحدث في سهولة ويسر سواء في مرحلة الذهاب أو العوده.



هذا وقد قامت الشركة بتزيين طائراتها بشعار المؤتمر على الـHead Rest التي يتم وضعها على مقاعد الطائرات وتوزيع الشيكولاته المغلفة بذات الشعار على متن رحلات الشركة طوال فترة انعقاد المنتدى.



كما تم تخصيص جناح دعائي لمصر للطيران حيث يمكن لضيوف المنتدى تغيير حجوزاتهم أو اصدار تذاكرهم أو أي إجراءات أخرى من مقر المنتدى فضلًا عن تقديم أحدث العروض الخاصة ببرنامج المسافر الدائم.