هبة مجدى: سعيدة بمسلسل "ولد الغلابة".. وأحمد السقا ممثل عبقرى

عبرت الفنانة هبة مجدي، عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في أحداث مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.



وأكدت "مجدي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تجربتها مع المسلسل كانت غنية وبها الكثير من الإيجابيات التي أسعدتها، خاصة وأن الجمهور شاهدها بشكل مختلف على حد وصفها، مشيرة إلى أن العمل كان مميز بكل من فيه.



وأوضحت أن التعاون مع أحمد السقا كان تعاونًا مثمرًا، فهو ممثل عبقري ويمتلك كل مقومات النجم، وهو أخ عزيز على كل العاملين في المسلسل، مشيرة إلى أنه ممثل عبقري من طراز رفيع وسعيدة بمشاركته العمل.



"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، إنجي المُقدم، محمد ممدوح، هبة مجدي، مي عمر، هادي الجيار، كريم عفيفي.