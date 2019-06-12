447.12 دولار.. سعر طن القمح اليوم

سجل متوسط سعر طن القمح الأمريكي، اليوم الاربعاء، في بورصة الأسعار نحو 447.12 دولار في الأسواق العالمية التي ترتبط وفقا لحركة البيع والشراء المتعلقة بالمعروض للسوق العالمي.



وقال الخبير الاقتصادي أشرف عبد المنعم إن مصر تسعي لخفض معدل استيراد القمح عبر زيادة المساحة المنزرعة في إطار العمل على قدرتها لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة في مصر تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وأضاف لـ"الدستور" أن بعض الأسعار تتحدد بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدي تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.