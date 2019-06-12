القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
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اقتصاد
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:40 ص

أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ4800 جنيه

أسعار البوتاجازات
هويدا سعيد
dostor.org/2663575

رصدت "الدستور"، أسعار بعض أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها الأسواق، اليوم الأربعاء.

وجاءت الأسعار كالتالي:
- بوتاجاز يونيفرسال "5 شعلة"، يشمل إشعالًا ذاتيًا، وشواية والغطاء زجاج كريستال، بسعر 4800 جنيه.
- 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة، بالإضافة إلى تايمر ديجتال، بسعر 5900 جنيه.
- بلغ سعر بوتاجازات كريازي الـ9700 M ستانلس "5 شعلة"، 6000 جنيه.
- و9601 ستانلس "5 شعلة"، بسعر 7200 جنيه.
- وأسعار بوتاجازات يونيون إير ويونيون تك، سجلت الـ90*60 خمسة شعلة بالمروحة وتحكم ديجتال سعر 4600 جنيه، و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6300 جنيه، و90*60 عدد 5 شعلة آي شيف سجل سعر 7300 جنيه.

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