القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
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مصر
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:27 م

شاهد.. كيف يستغل الإخوان حادث المسجدين في نيوزلندا لمصالحهم الشخصية؟

شاهد.. كيف يستغل
محمود عرفات
dostor.org/2663571

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن جماعة الإخوان الإرهابية تطالب من أعضائها حاليًا، تجهيز أوراقهم للجوء السياسي في نيوزلندا.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل حاليا حادث المسجدين في نيوزلندا، وتعلم أن هذا الحادث سبب حرجًا للحكومة النيوزلندية، وعليه فإنهم يظنون أن نيوزلندا لن ترفض طلبات للجوء الإخوان إليها، حال مغادرتهم لتركيا، لتحسن صورتها بعد الحادث.

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