ساري يؤثر على مستقبل كوفاسيتش في تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي لم يحسم موقفه حتى الآن من إمكانية شراء اللاعب "ماتيو كوفاسيتش" من فريق ريال مدريد.



وكان اللاعب الكرواتي قد انتقل إلى ستامفورد بريدج في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم.



واعتمد المدرب "ماوريسيو ساري" على خدمات "كوفاسيتش" بشكل كامل في موسم 20182019، حيث شارك في حوالي 50 مباراة في مختلف المسابقات.



وذكرت شبكة "فوتبول لندن" العالمية أن إدارة تشيلسي لم تتخذ أي قرار حتى الآن حول إمكانية التعاقد مع "كوفاسيتش" بشكل دائم.



ويستطيع تشيلسي شراء "كوفاسيتش" من النادي الملكي رغم عقوبة حظر التعاقدات لمدة عامين حيث أنه مُسجل بالفعل في قائمة الفريق.



وأفادت أن إمكانية رحيل "ساري" عن تشيلسي، وانتقاله المتوقع إلى فريق يوفنتوس، قد يدفع تشيلسي إلى تجاهل صفقة "كوفاسيتش".