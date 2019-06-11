"عطاء".. أول صندوق لخدمات ورعاية وتمكين ذوي الإعاقة

"عطاء" أول صندوق تم إنشائه خلال 2018 عام الإعاقة، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لصالح أشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف "الصندوق" إلى تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، حيث يقدم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التى تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتمويل المؤسسات والجهات التعليمية علي اختلاف مراحلها ومستوياتها ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الأجهزة أو غيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة.



ولا يتوقف دور الصندوق على تقديم خدمات ذوي الإعاقة، حيث يقوم أيضا بدعم برامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة. المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة. وتمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة.