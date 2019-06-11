هيثم شرابي يكتب: القوة الناعمة بين صلاح وأبو تريكة (2)

تكلمنا في المقال السابق عن ابو تريكة وسألت عدد من الأسئلة أعتقد أنها تحتاج إلى إجابات من الأشخاص الذين مازالوا يتعاملون مع الأخ تريكة باعتباره مجرد لاعب كرة شاطر او انه شغال في الجزيرة عشان اكل العيش

ونحن نرى ونعلم ان إجابات تلك الأسئلة نتيجتها تقول ان الأخ تريكة هو كادر تنظيمي له تكليفات وأدوار يقوم بها من قبل 30 يونيو وما بعدها طوال السنوات الأخيرة

ومن هذه التكليفات هو التقرب الى ( ابننا صلاح)

ولكن كيف ذلك ؟؟

في البداية مهم أن نؤكد على أن محمد صلاح شاب قروي صاحب مؤهل متوسط ليس مثقفا ولا سياسياً ولا صاحب موقف سياسي ولكنه لاعب محترف ومجتهد ونموذج يحاول الوصول إلى أفضل مستوى في العالم كلاعب كرة.

وهنا يعتبر نموذج مهم جداً للشباب ، وتأتي أهمية استمرار هذا النموذج ونجاحه لاستخدامه في التأثير على قطاعات مشجعي لعبة كرة القدم وقطاعات الشباب.

ومن هذا المنطلق كان نجاح تجربة مشاركته في الإعلانات ضد التدخين وضد المخدرات وغيرها.

هذا بخلاف عمل إعلانات دعاية سياحية باعتباره (تريند)

كل ما سبق يجعل محمد صلاح مستهدف بالتجنيد ، نعم بالتجنيد وعندما يريد التنظيم استهداف شخص بالتجنيد فإنه يتم تكليف كادر تنظيمي له نفس الميول ونفس الاهتمامات .

وهنا نرى أن محمد صلاح باعتباره شخص يهتم بلعب الكرة فقط وليس له اهتمامات سياسية يتعامل مع الأخ تريكة كنموذج محترف في اللعبة، وكان طوال سنوات الطفولة مفتون به في الملعب ،

وهذا ما يستغله تنظيم الإخوان الإرهابي وما يستغله الأخ تريكه ،

فنجده مصمم على الظهور الدائم في الفعاليات الرياضية المهمة "لصلاح" وتعمد الظهور في المشهد،

كما نجده دائماً يكتب تويتات أو بوستات يخاطب فيها صلاح .



كل هذه وسائل وطرق للتجنيد،

وهنا تأتي مسئولية "محمد صلاح" الذي نرى أنه واجب عليه أن يتعامل بمنطق انه شخصية عامة مشهورة مواقفها محسوبة وخاصة عندما يتعلق الأمر بقناة الجزيرة المعادية لمصر وبالنسبة لشخص موقفه من الإرهاب الإخواني معلن وموثق.

أيضاً يحتاج صلاح أن يتعامل من منطق أنه مستهدف بالتجنيد والاستغلال من التنظيم الإرهابي . لأنه يمثل أحد أشكال القوة الناعمة لمصر ومعه ينتشر العلم المصري وتتعامل معه الدولة المصرية باعتباره احد سفراءها فهل يكون عند هذه المسئولية ؟؟؟



بمعنى آخر نقول إن محمد صلاح لاعب ليفربول وأفضل لاعب في العالم ليس هو محمد صلاح الذي يلعب في المقاولين العرب وتم رفضه في الزمالك ولسه مبهور بابوتريكة ونفسه يأخذ معاه سيلفي .



الأمر أصبح كذلك ليس لأننا نفرضه عليه .

ولكن لانه أصبح نجم عالمي تخطت شهرته وموهبته وعالميته الأخ تريكة عضو التنظيم .